Живописни откровения на Дора Бонева в „Нюанс“
Гледаме картини на известната художничка от различни периоди в живота й
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Гледаме картини на известната художничка от различни периоди в живота й
Голямата художничка, която последва поета в Отвъдното, много пъти рисува Любо
100 творби на голямата художничка показва столичната галерия "Райко Алексиев"
„Цветя за Любо“ е изложбата, която известната художничка откри година след смъртта на съпруга си
Картините излъчват меланхолични послания, в които надделява размисълът Художничката представи новите си творби в галерията на "Шипка" 6 Още преди по...
Пейзажи и портрети разкриват фината душа на даматаГолямата художничка реди прекрасни платна в столичната галерия "Нюанс" Дора Бонева ще разкрие душат...