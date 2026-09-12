Царево ще поиска допълнителна помощ заради наводнението
Единият от мостовете, който свързва кв. "Василико" с плаж "Нестинарка" също пропадна
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Единият от мостовете, който свързва кв. "Василико" с плаж "Нестинарка" също пропадна
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