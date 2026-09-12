Голяма промяна при рецептите по Здравна каса. Влиза в сила от днес
Издадените до 31 август рецепти обаче се изпълняват по досегашния ред
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Издадените до 31 август рецепти обаче се изпълняват по досегашния ред
НОИ публикува данни за промените
Здравната каса ще заплаща напълно някои хапчета за сърдечно-съдови заболявания
990 души горят заради тавана на възнагражденията за старост
Ключови данни
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Правителството одобри промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, с които се регламентират условията и редът, при коит...
На 2 декември влиза в сила таванът при доплащането на лекарства, отпускани от НЗОК. Вече ще даваме от нашия джоб най-много 60% от цената на най-евтини...
В атаката на държавата косвените жертви ще са пациентите и младите лекари, казва д-р Явор Дренски - Д-р Дренски, за първи път тази година повечето ча...
Властта слага таван на доплащането за лекарствата по здравна каса. Това става ясно от проекта за промени в наредбата за регулиране цените на медикамен...
Доплащането в болниците расте в геометрична прогресия, защото няма ясни правила и контрол. За това алармираха пред "Стандарт" от Асоциацията на здравн...
Данъкът на обновените сгради се вдига с до 4 лв., съседите решават сами за режийните Националната кампания за саниране на панелните блокове набира ск...
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Министърът призова лекарите да не протестират