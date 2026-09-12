Юлияна Дончева с важно разкритие за собственика на пантерата
Кой е той и защо го крият властите
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Кой е той и защо го крият властите
Нахвърли се и на на новия кмет на София
Какво каза за тя прокуратурата
Разправията стана в студиото на БТВ
Според нея по-тежко е положението в "Продължаваме промяната"
посочи къде е станала грешката
Двамата си размениха остри реплики
Избрали сме жълт вестник за зам.шеф на парламента, вече няма да я изберат за депутат, каза Трифонов
Тя излъга целия народ, че финансовия министър не е участвал в изготвянето на бюджет, каза депутатът от ИТН
500 000 става символ на фаталното. Започна политическото зануляване
Не е важна датата на изборите, а дали партиите са готови да се държат по-отговорно, каза депутатът от ИБТНИ
С игрите, които играе през годините, се превърна в еманация на това, което се нарича „политическо дилърство”, каза депутатът от ИТН
Не разговарям с нея, не приемам интриги, каза председателят на парламента
Ябълката на раздора се оказва Маджо
Думата "грозно" използвах за поведението и начина на водене, а не за външния Ви вид", каза депутатката Росица Кирова от ГЕРБ
ИТН очакват подкрепа най-вече от партиите, с които имат обща цел и визия, каза номинираният за финансов министър
Тепърва ще стават ясни последиците от това, каза татяна Дончева
С толкова много кметове трудно могат да не се съобразяват с нас, каза лидерът на ГЕРБ
Има ли грешки в назначенията на служебния кабинет, посочи лидерът на "Движение 21"
Нинова пое най-големия риск - реформи в БСП по време на избори