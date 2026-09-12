Пиронкова излиза срещу Цибулкова рано в четвъртък
Мелбърн. Най-добрата ни ракета в женския тенис Цветана Пиронкова ще излезе срещу Доминика Цибулкова в мача си от втория кръг на Откритото първенство...
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Мелбърн. Най-добрата ни ракета в женския тенис Цветана Пиронкова ще излезе срещу Доминика Цибулкова в мача си от втория кръг на Откритото първенство...
София. Звездата на българския женски тенис Цветана Пиронкова стартира със загуба участието си в тазгодишния Garanti Koza WTA Турнира на шампионките в...
Пиещани. Екстремен тест за допинг е дала словашката тенесистка Доминика Цибулкова. Блондинката, която се прочу с голите си снимки, била спипана от чен...