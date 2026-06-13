38 под карантина в Кула след почивка в Банско
На всички са взети проби, очакват се резултатите им днес
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На всички са взети проби, очакват се резултатите им днес
Разясняват чрез високоговорителите на полицейските автомобили необходимостта от домашната карантина и от социална изолация в гъсто населения кв. Боров...
Всички служители, които са били на смяна при постъпването в болницата на починалата жена, са поставени под домашна карантина