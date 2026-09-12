Терзиев се произнесе! Остава ли скъпото платено паркиране
От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания
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От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания
Министърът подчерта, че не е възможно размерът на минималната заплата да е по-нисък от сегашния
Ще стартира по Би Ти Ви догодина
Това ще е резултат от пpeдпpиeтитe oт Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa cтъпĸи зa oгpaничaвaнe нa ĸpeдитиpaнeтo
БЕХ ще предлага пакети, подходящи за малки потребители на ел.енергия, каза Стефан Янев
Достигнат е лимитът за извънредни помощи по de minimis, трябва да искаме нотификация от Брюксел
Социалното министерство предлага програма за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни над 55-годишна възраст
Областната управа е спечелила финансиране и за втория етап, общо 681 хиляди лева били необходимите средства за пълното почистване на канала
С един промил се увеличава размерът на такса "Битови отпадъци" в община Тутракан през 2019 г.
Ледена пързалка е разположена върху мултифункционално игрище в парк „Студентски, с естествен лед от 10 см, има и трибуна за зрители с 90 места
Бюджетът на София за 2016 г. ще е над 1 млрд. лв. Това каза Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община с направление "Финанси и стопанска дейност",...
20 на сто по-евтини са пакетите за лятна почивка догодина, ако направим сега резервация, показа проверка на "Стандарт". Масово хотелиери по Добруджанс...
Мила искала да чете книги за историята на България
Късметлия от Варна спечели луксозен автомобил от "Втори ТОТО шанс"