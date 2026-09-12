Европейското в зала е сигурно на 100 процента
Пандемията нанесе тежък удар върху леката атлетика, категоричен е президентът на европейската атлетика Добромир Карамаринов
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Пандемията нанесе тежък удар върху леката атлетика, категоричен е президентът на европейската атлетика Добромир Карамаринов
130 атлети се включиха в поредния старт от популярната верига на БФЛА
Стотици се включиха в надпреварата до София
Най-добрите на Стария континент излизат срещу звездите на САЩ на 9-10 септември в Минск
Съветът на ЕА избра единодушно българският ръководител за втори пореден мандат на престижния пост
45 държави от 50 гласуваха за българина
Правец ще направи страхотна балканиада през септември, категоричен е президентът на БФЛА и АБАФ
Гулиев и Папахристу са най-добри при мъжете и жените
Асоциацията на балканските атлетически федерация (АБАФ) утвърди днес на редовния си конгрес в Батуми (Грузия) спортния календар за 2018-а година. Гост...
Най-искрени възхищения за този невероятен успех на Мирела. Това заяви президентът на БФЛА Добромир Карамаринов по повод сребърния медал, който тя зав...
Президентът на БФЛА Добромир Карамаринов коментира пред пратеника на "Стандарт" в Рио, че федерацията ни подкрепя изцяло решението на Международния ар...
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика (ЕАА) Добромир Карамаринов се срещна днес в Тбилиси с Ахмад Ал Камали, член на Съвета на Международната...
"Представянето на българските атлети в Амстердам може да бъде определено като отлично". Това коментира след края на европейското президентът на БФЛА и...
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика Добромир Карамаринов беше удостоен с медал за олимпийски заслуги от Молдовския олимпийски комитет в Киш...
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика (ЕА) Добромир Карамаринов откри в Минск конференцията на лидерите на европейски национални федерации. Н...
Първият вицепрезидент на Европейската атлетическа асоциация (ЕАА) Добромир Карамаринов ръководи през уикенда заседанието в Киев на оглавяваната от нег...
"Браво на Радослава! Това за сега е нейния връх на световен шампионат. Тя измина доста трънлив път, но вече намира себе си, като се реализира на голем...
Президентът на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ), а също и на българската Добромир Карамаринов помогна сериозно на албанските ат...
Президентът на БФЛА Добромир Карамаринов и новоизбраният кмет на община Плевен Георг Спартански имаха днес среща с представители на четирите атлетичес...
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика Добромир Карамаринов ръководи през уикенда първото заседание на Комисията по стратегии на Европейската...