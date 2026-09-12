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Абонатите на мобилни услуги ще могат да избират дали да четат, или да слушат избрани статии в аудиоформат
Часове преди "Оскар"-ите на бял свят се появиха записки от дневника й
След смъртта му полицията откри спретнат ръкописен дневник
Голям интерес предизвика дигиталното копие на тефтерчето
ЦИК пише писма, прави разследване
Изхвърлят дори попивателната хартия, за да няма опасност от изтичане на информация
Електронният документ ще спести хиляди левове, казват от МОН
това се отразява в електронния дневник
Покойният крал на попа искал да бъде увековечен като Чаплин и Дисни
Изразяваме огромното си притеснение, че пред тяхната безпристрастност са поставени сериозни корпоративни интереси, каза бизнесменът
Някаква невидима сила ги спира да кажат нещо, според мен това е свързано с рекламните договори, заяви бившият му ортак
Париж. Дневникът и писмата на аржентинския революционер Ернесто Че Гевара бяха включени в документалното наследство на ЮНЕСКО. Ръкописите бяха регист...