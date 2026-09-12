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Дъмпинг дави курортите

Дъмпинг дави курортите

Небивал дъмпинг може да удави родните курорти, алармираха хотелиери. След очаквания отлив на руски туристи битката за всеки летовник доведе до шокиращ...

06 април | 5:55
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