Какво става с пчелите? Режат над 80% от кошерите
Дъмпингов внос и ниски цени притискат сектора
Следете всички новини, анализи и коментари за Дъмпинг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дъмпингов внос и ниски цени притискат сектора
Мярката за финансова помощ от 25 ст. на всеки литър заредено гориво е популистка
Моята печалба е 4-7 ст., докато конкурентите взимат с 40 ст. повече, казва Веселин Марешки Човекът, който дърпа цените надолу. Това е амбицията на би...
Новите правила за избор на строители за инфраструктурните обекти по критерия "икономически най-изгодна оферта" не позволяват дъмпингови цени, водещи д...
Небивал дъмпинг може да удави родните курорти, алармираха хотелиери. След очаквания отлив на руски туристи битката за всеки летовник доведе до шокиращ...
Хасково. Мобилни екипи от 4 институции дебнат от сряда по границата с Гърция при ГКПП Капитан Петко войвода за вноса на плодове и зеленчуци. Служител...
Видин. Евтини зеленчуци предлагат румънци на видински пазар. Дъмпингът на българските домати и краставици тръгна след пускането на моста „Нова Европа"...
Благоевград. Пътникопотокът по някои наши линии до селата е на санитарния минимум. Возят се по 2-3 души, не можем да работим на загуба, възможно е да...