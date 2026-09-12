Карадайъ: Вотът е отговорност пред бъдещето на децата
ДПС е еталон за управление на малките общини в България, каза лидерът на партията
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ДПС е еталон за управление на малките общини в България, каза лидерът на партията
Офисите работят от 16 до 19 октомври в трите общини
Бивш военен пилот отвя досегашната кметица на Дългопол Маринка Иванова, която доби славата на най-имотната градоначалничка в България според декларира...
Бивш пилот на изтребител отвя сочената за най-богата градоначалничка в България - на Дългопол. Според предварителните резултати издигнатият от партият...
Днес повече от всякога се нуждаем от силна местна власт. Трябва да развиваме общините, за да ги направим достъпни за бизнеса, да се създадат работни м...
Кметовете на ПП ГЕРБ показаха и в малки, и в големи общини какво може да се постигне, когато местната и централната власт работят рамо до рамо. Време...
Дългопол. Дългопол погребва днес починалите Петър, Живка и Стефан от любовния триъгълник, завършил фатално навръх Богоявление. Общината няма да обяв...
"Няма да спиш с Живка, моя е", тормозел го със SMS-и любовникът Стефан
Дългопол. "Предстои тежка предизборна кампания, в която ГЕРБ се бори за убедителна победа на предстоящия вот на 12 май.", каза зам.-председателят на Г...