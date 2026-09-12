Паника със самолета на Тръмп! Диспечер с луд скандал
Имало е много сериозна опасност
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Имало е много сериозна опасност
Дежурният диспечер на Центъра за спешна медицинска помощ она София, който е бил на смяна в понеделник вечер, ще бъде уволнен. Проверка на Министерство...
Куала Лумпур. Китайски сателит е открил три плаващи останки, за които се предполага, че вероятно са от изчезналия самолет на „Малайзия еърлайнс". ...