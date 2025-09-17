Паника със самолета на Тръмп! Диспечер с луд скандал

Гигантският самолет Air Force One, превозващ Доналд Тръмп до Обединеното кралство,

едва не се сблъска с друг пътнически самолет в небето, след като авиодиспечерите се паникьосаха и му наредиха да промени курса.



Президентският самолет на Доналд Тръмп се сблъска с драматичен инцидент във въздуха и едва не се разби в друг самолет по пътя си към Обединеното кралство, съобщава Daily Mail.

Авиодиспечер е бил принуден да се намеси, когато е забелязал траекторията на полета на голям самолет на Spirit Airlines, приближаващ се към самолета на президента над Лонг Айлънд.

Полет 1300 на „Спирит“ е бил на път от Форт Лодърдейл за Бостън, когато, според съобщенията, опитни диспечери забелязали, че височината им е сходна, а траекториите на полета им над Ню Йорк са едни и същи.

Диспечерът повторил инструкциите на пилотите на Spirit Airbus SE A321 да коригират курса, повишавайки тон, когато те не реагирали навреме.

В аудиозапис, появил се в социалните мрежи, се чува как диспечерът нарежда на самолета „Спирит“ да се спусне и да завие с двадесет градуса надясно.

Тогава глас, вероятно на диспечера, казва: „Обърнете внимание“ и повтори инструкцията: „Завийте на двадесет градуса веднага!“

Сигурен съм, че виждаш кой е — добави гласът. — Бъди нащрек — той е бял и син.

Все по-раздразнен, авиодиспечерът повтори инструкциите отново и заяви: „Трябва да ви казвам по два пъти всеки път! Обърнете внимание. Махнете се от iPad-а!“

Говорител на авиокомпанията заяви днес: „Полет 1300 на Spirit Airlines (FLL-BOS) е спазил процедурите и инструкциите за контрол на въздушното движение по пътя към Бостън и е кацнал безопасно. Безопасността винаги е наш основен приоритет.“ Според предварителните данни на Flight Radar, най-близкото сближаване между двата самолета по сближаващите им се траектории е било приблизително 11 мили.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп най-накрая пристигнаха благополучно с Air Force One на летище Лондон Станстед на 16 септември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com