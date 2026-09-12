Очилата на лятото – какво е на мода
Големи изненади и при слънчевите, и при диоптричните
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Големи изненади и при слънчевите, и при диоптричните
Индустрията превръща диоптрите в супер шик
За 10 минути късогледи и далекогледи свалят очилата Който не е късоглед или далекоглед, само той не знае неволите, на които човек постоянно е подложе...