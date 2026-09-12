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Паднаха цените на дините

Паднаха цените на дините

Дините и пъпешите поевтиняха съответно с 27% и 21% за седмица, показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища за цените на едро. Д...

12 юли | 19:20
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