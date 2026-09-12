Диня през октомври! Земеделието се променя
Производителите отчитат 40 процента спад на качество и количество
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Производителите отчитат 40 процента спад на качество и количество
Какво показва справка на експерти
Много често развалените продукти миришат по странен начин
Който може и иска - да си купи
Никой не произвежда вече и пъпеши
Важен съвет на диетолог
Сред причините за по-високата им пазарна цена са по-доброто качество на плодовете и по-големите разходи за производство
Вече са достъпни от родни производители и набират все по-голяма популярност заради подобрените им вкусови качества
Бостан с дини, от които ще се вари маджун засяха жителите на силистренското село Смилец. Две дузини земеделци на възраст между 2 и 75 години излязох...
Дините и пъпешите поевтиняха съответно с 27% и 21% за седмица, показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища за цените на едро. Д...
Велико Търново. 5 тона дини бяха търкаляни, пренасяни, украсявани, нарязани на парчето и накрая изядени във великотърновското село Никюп. Любениците с...
Стара Загора. Близо половин тон дини изядоха заралии за малко повече от час на първото масово ядене на сладкия плод у нас. В благотворителното шоу, ко...
В Русе заплашиха да блокират Дунав мост