Българин купи къщата на Ботев в Задунаевка
Къщата на Ботев в бесарабското село Задунаевка бе купена от българин, който смята да я превърне в музей. В нея през 1866-1867 година е живял Христо Бо...
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Къщата на Ботев в бесарабското село Задунаевка бе купена от българин, който смята да я превърне в музей. В нея през 1866-1867 година е живял Христо Бо...
София. Правителството освободи Стоян Горчивкин от поста на генерален консул на България в Одеса, Украйна, и назначи на поста Димитър Тучков. Променен...