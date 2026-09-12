Митко Павлов води Икар 2020
Дългоочакваното събитие най-накрая ще се състои на 31 октомври в Народния театър
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Дългоочакваното събитие най-накрая ще се състои на 31 октомври в Народния театър
Новото развлекателно предаване на бТВ стартира този следобед. Водещите радост Драганова и Димитър Павлов ще намажат по филия "Мармалад" на зрителите....
Мария Илиева довечера отново ще заеме менторското ложе в "Х Фактор" по Нова. Въпреки сериозните си ангажименти в риалити формата обаче певицата остава...
София. Поредното месечно провеждане на "Лига на разказвачите" ще бъде с водещ старт приятел на проекта и за трети път в своя нов дом - столичен клуб O...
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