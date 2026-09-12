Всичко за Димитър Павлов

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Мария журира и пее

Мария журира и пее

Мария Илиева довечера отново ще заеме менторското ложе в "Х Фактор" по Нова. Въпреки сериозните си ангажименти в риалити формата обаче певицата остава...

19 януари | 6:40
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