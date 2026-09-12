Художници разпитват за "Под прикритие"
Тайни за новия сезон бяха разбулени в частната галерия на Стефан Стоянов
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Тайни за новия сезон бяха разбулени в частната галерия на Стефан Стоянов
Шестият сезон на сериала се завръща по БНТ
Димитър Митовски е режисьор на „ФСБ – след 20 години“
Сценарият на пети сезон на "Под прикритие" е унищожен, за да се запази тайната на сюжета до излъчването и на последния епизод
Митовски, Гочев и Цанков имат финансови проблеми
Ако обяви фалит, може да останем без хонорара от сериалите, притеснява се Искра Донова След като от известно време се говореше под сурдинка, че Димит...
Продуцентът прави градинско парти за ЧРД
Куката иска да прави филм за ангел и предател