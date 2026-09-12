Чашата преля. Маги Халваджан с драматично решение за Фънки
Димитър Ковачев отдавна е трън в очите на зрителите
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Димитър Ковачев отдавна е трън в очите на зрителите
Хилда Казасян и Димитър Ковачев-Фънки са съдии и в сезон 7
Митничарят Димитър Ковачев, един от 13-те, задържани за контрабанда на общо 6 тира цигари, остава в ареста, реши състав на Пловдивския окръжен съд. Хв...
Димитър Ковачев- Фънки ще бъде част от журито на "Като две капки вода". Това съобщиха от Нова тв и уточниха, че заедно с него участниците ще оценяват...
Отдавна, преди нашите деди да имат календари, часовници и всякакви техники, годината се е разделяла на две - от Гергьовден до Димитровден и от Димитро...