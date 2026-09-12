Легендарна българска компания се сдоби с нов директор
Димитър Иванов е с над 15-годишен опит в сектора
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Димитър Иванов е с над 15-годишен опит в сектора
Спомени на двама участници в събитията преди 10 ноември
Влизаме в дългов капан, каза икономистът проф. Димитър Иванов
Димитър Иванов и Иван Юруков печелят овации с моноспектакли
Той смята, че статистиката не отразява реалната картина на инфлацията в страната
Убиецът на 15-годишната Симона отива в затвора за 30 години. Присъдата постанови Окръжен съд в Сливен, след като злосторникът Димитър Иванов призна ви...
"Не знам дали Турция стои зад проекта на Местан материално, но морално очевидно стои. Няма друга партия в България, която да се назовава с дума на чуж...
Има условия да го разследват за държавна измяна, заяви Димитър Иванов Изхвърленият от ДПС за предателство на българските национални интереси Лютви Ме...
Плевен. Димитър Иванов е загърбил носталгията и политическите си пристрастия като автор на книгите си „Кратка история на Държавна сигурност" и „Кратк...
Първата книга по рода си, която се опитва да събере цялата история на Държавна сигурност, е вече на пазара. Автор е последният началник на Шести отдел...
София. След 1989 г. всички управляващи партии са се възползвали от контрабандни канали, за да се финансират. "Парите са отивали за избори, за купуване...
София. Последният шеф на 6-о управление на ДС Димитър Иванов е убеден, че много трудно е подслушването да бъде организирано от структура извън МВР. В...
София. Един млад и неукрепнал политик, получил огромната власт на министър на вътрешните работи, лесно може да се изкуши от възможността да натрупа...
София. Изнесените писания от папките "Буда" не говорят нищо за миналото на Бойко Борисов, защото отразяват само намерения на службата ЦСБОП.Това обясн...
Изходът е отказ от еврото или федерация на ЕС, смята Димитър Иванов