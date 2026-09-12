Всичко за Димитър Иванов

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Димитър Иванов разказа за ДС

Димитър Иванов разказа за ДС

Първата книга по рода си, която се опитва да събере цялата история на Държавна сигурност, е вече на пазара. Автор е последният началник на Шести отдел...

04 септември | 22:35
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