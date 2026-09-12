Паргов: Димитър Благоев е пример за подражание
Длъжни сме да продължим делото, което е заченато преди 130 години от Благоев и неговите съратници, заяви лидерът на БСП – София
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Длъжни сме да продължим делото, което е заченато преди 130 години от Благоев и неговите съратници, заяви лидерът на БСП – София
До края на юли БСП ще внесе поредния вот на недоверие срещу кабинета „Борисов-3“
Пловдивските социалисти отбелязаха тържествено 160 години от рождението на Димитър Благоев. Барелефът на Дядото бе отрупан с цветя, а градските и обла...
„Тази година е знаменателна за нас – социалистите. Днес сме се събрали, за да отбележим 160 години от рождението на Димитър Благоев – Дядото. А в нача...
Благоевградската общественост отбеляза 92 години от смъртта на Димитър Благоев - Дядото. Годишнината беше почетена с ритуал по полагане на цветя пред...
Обществеността с поклон пред паметта на Дядото Ретро автомобили отново ще впечатляват с визия и класа жители и гости на Благоевград. Парадът на атрак...
Благоевградската общественост ще отбележи 159 години от рождението на Димитър Благоев. Тържественият ритуал по полагане на венци и цветя ще се състои...
Благоевградската общественост ще отбележи 91 години от кончината на Димитър Благоев – Дядото, който е патрон на града. Тържественият ритуал по полаган...
Благоевград. Благоевградската общественост отбеляза 158 години от рождението на Димитър Благоев - Дядото. Тържественият ритуал по полагане на венци и...
Благоевград. Благоевградската общественост ще отбележи 158 години от рождението на Димитър Благоев - Дядото. Тържественият ритуал по полагане на венци...
Не съм поругал Дядото, той не е обществен символ, твърди Калоян Ханджийски
Благоевград. Лидерът на ДСБ в Благоевград Калоян Ханджийски (на втората снимка) ще бъде съден по Указа за борба с дребното хулиганство заради поругава...
София. ГЕРБ едновременно осъдиха и подкрепиха боядисването на паметника на Димитър Благоев в Благоевград. Публикваме текста на прессъобщението от цен...
Благоевград. Изобретателни и неизвестни засега творци „облякоха" паметника на Димитър Благоев – Дядото в центъра на Благоевград като Дядо Мраз. За да...
Благоевград. Община Благоевград отбеляза 157 години от рождението на Димитър Благоев. Тържественият ритуал по полагане на венци и цветя в знак на приз...
Благоевград. Община Благоевград ще отбележи 157 години от рождението на Димитър Благоев. Тържественият ритуал по полагане на венци и цветя в знак на...