Димчо Дебелянов в нов роман
Цар Борис III, Димитър Талев, Елин Пелин също са сред историческите герои в „Реките на времето“
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Цар Борис III, Димитър Талев, Елин Пелин също са сред историческите герои в „Реките на времето“
Като докладчик в Сметната палата поетът бил освободен от мобилизация, но мечтаел да отиде на фронта
Резултатите ще бъдат обявени до 8 юни тази година, информират от Министерството на образованието и науката
Голямата литература талантът не я чете - той я живее
Потомък на великия поет предлага литературен експеримент
От октомври 1914 г. до мобилизирането му поетът е докладчик във Върховната сметна палата на България, терзае се, че е чиновник, докато приятелите му с...
Над 100 деца в 134-то СОУ писаха и рисуваха в "Голямото четене"Учител динозавър и наука с щипка гурме получиха награди От седем години учениците в 13...