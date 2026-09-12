Любен Дилов: Политиците нарочиха за враг Пеевски. Хората обаче се интересуват от друго
Те очевидно имат нужда от някакви врагове
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Те очевидно имат нужда от някакви врагове
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Дилов: След блондинките и в политиката трябва да се взимаме по любов