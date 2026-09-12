Деяна Костадинова оглави кабинета на президента
Деяна Костадинова оглави кабинета на президента Росен Плевнелиев. Тя е назначена с указ на държавния глава от днес, съобщиха от прессекретариата на пр...
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Деяна Костадинова оглави кабинета на президента Росен Плевнелиев. Тя е назначена с указ на държавния глава от днес, съобщиха от прессекретариата на пр...
София. Със свой указ от 29 май 2013 г. президентът Росен Плевнелиев назначи Екатерина Захариева за началник на Кабинета на държавния глава. До 13 мар...
София. Вицепремиерът и социален министър в служебния кабинет Деяна Костадинова каза на отчетна пресконференция в Министерски съвет: "Поех пет ангажи...
Варна. Въпреки индексацията на пенсиите от април, помощите, които пенсионерите са получавали през зимата, остават същите. Това обяви във Варна служебн...
Няма отделени средства за добавки по Великден, заяви Деяна Костадинова