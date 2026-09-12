СОФ Кънект и Еврокомисията откриха детски кът на Терминал 2 на летището в София
Детският кът се намира в пътническата галерия, след преминаване на проверка сигурност
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Детският кът се намира в пътническата галерия, след преминаване на проверка сигурност
Той е изграден в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България
Колко даде Британското училище в софия
От прокуратурата работят по случая
В зоокът „Алис“ всички посетители се разхождат сред животните
Детският кът е безплатен за гостите на хотела
Няма ограничение дали това ще са частни фирми или държавни предприятия, администрация или общини
Ваканцията е време за учене чрез игри Детският кът в Регионален исторически музей – Благоевград функционира вече над 5 години. Това е първата по рода...
"Хайде на клуб в мола" - за мнозина това е начинът да примамят детето със себе си на шопинг, когато няма на кого да го оставят. За това на кого всъщно...