Мощна полицейска акция в страната! Един куп арести за детска порнография
Операциите са проведени на територията на цялата страна през последните два месеца
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Операциите са проведени на територията на цялата страна през последните два месеца
С полицейска мярка за срок до 24 часа мъжът е оставен в ареста
49-годишният мъж е бил администратор на интернет сайт, генериращ порнографско съдържание
Предвиденото наказание за повдигнатите обвинения е до 6 г. затвор и глоба до 8000 лв.
Сървърът, на който са били качвани материалите с посегателствата върху деца, се намирал в България
ГДБОП-МВР и VIVACOM ще обединят сили в борбата срещу разпространението на детска порнография. Двете страни сключиха споразумение, според което Минист...
Началникът на отдел Трансгранична организирана престъпност в МВР комисар Явор Колев заяви в ефира на бТВ, че бивш полицай е задържан за разпространени...
Пловдив. Мъж е бил задържан за разпространяване на детска порнография в интернет. Това е станало при съвместна операция на служители на Държавна агенц...
Отава. Властите в Канада съобщиха за арестувани 348 души и близо 400 деца спасени в следствие на тригодишно разследване срещу детската порнография. В...
Бургас. Служители на ГДБОП задържаха 43-годишнен мъж от Бургас, занимавал се с набавяне, държане и разпространяване на порнографски материали с участи...