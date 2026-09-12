Десните искат да слеят БНБ и КФН
Българската народна банка и Комисията по финансов надзор да се обединят в общ, всеобхватен регулатор по примера на Германия и Англия. За това настоява...
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Българската народна банка и Комисията по финансов надзор да се обединят в общ, всеобхватен регулатор по примера на Германия и Англия. За това настоява...
В навечерието на парламентарните избори политическите партии потърсиха решение за развитие на туристическия бранш в България на дискусия на „Стандарт"...
Опазване на земеделската продукция, въвеждане на мобилни аптеки и повече средства за селските райони. За това обеща да се бори водачът на листата на "...
Цветанов се готви за реванш след загубата от БСП през 2013 г.
Мария Капон, водач на листата на коалиция "Десните" във Велико Търново - Г-жо Капон, къде бяхте на празника? Какво видяхте, останал ли е патриотичен...
Велико Търново. Водачът на листата на Коалиция ДЕСНИТЕ Мария Капон поздрави във Велико Търново всички българи по случай 106-та годишнина от Независимо...
София. Българската православна църква ангажира ли се с позицията на старозагорския митрополит Галактион, който по средата на предизборната кампания "р...
"Хората са отчаяни от две неща: От липсата на справедливост в България и от видимия сговор между едрия бизнес и властта". Това заяви председателят на...
Първата победа за "Десните" вече е факт. Кандидатът за народен представител от листата на партията Валентин Савов спечели първо място на Състезанието...
Бойко коментира важните теми в мрежата, Кадиев смени парламентарната трибуна с ФейсбукДПС с кампания в интернет за популяризиране на платформата си ср...
София. "Предлагаме да се създаде програма "Децата на България", защото семействата са тези, които имат нужда от подкрепа". Това заяви вчера Деница Сач...
Инженер Николай Николов е правнук на дясната ръка на Кольо Фичето Правнукът на дясната ръка на Кольо Фичето е в листата на "Десните" във Велико Търно...
Коалиция "Десните" си постави за цел да трасира пътя на България за достойно място в ЕС. Това стана ясно от думите на Мария Капон, водач на листата на...
Велико Търново. „За мен е особена чест да бъдем тук, на това историческо място, чиито основи по проектите на Колю Фичето е поставил пра-пра дядото на...
Световноизвестен иконописец ще се бори за гласовете на десните във Велико Търново. Под номер шест в листата на новосформираната коалиция "Десните" в с...
София. Седем приоритета при бъдещо управление начертаха в сряда от новата коалиция "Десните". Сред тях са здравеопазването, образованието, икономиката...
"Първият законопроект, който ще внесем, е този за фалита на физическото лице". Това заяви в интервю за БНР Мария Капон от коалиция "Десните". Мачканет...
Имаме нужда от българските избиратели и те се нуждаят от почтена десница, каквато сме ние. Това заяви Илко Семерджиев от коалиция "Десните", след като...
София. Представители на "Десните" днес участваха във флашмоб пред руското посолство. Те отбелязаха един месец от свалянето на самолета на малайзийскит...
София. Реформаторският блок има потенциал 25-30 депутати, прогнозира математикът проф. Михаил Константинов. Според него десните и ГЕРБ нямат друг шанс...