Всичко за Десните

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"Десните" с първа купа

"Десните" с първа купа

Първата победа за "Десните" вече е факт. Кандидатът за народен представител от листата на партията Валентин Савов спечели първо място на Състезанието...

15 септември | 20:30
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По like-овете ще ги познаете

По like-овете ще ги познаете

Бойко коментира важните теми в мрежата, Кадиев смени парламентарната трибуна с ФейсбукДПС с кампания в интернет за популяризиране на платформата си ср...

13 септември | 6:50
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