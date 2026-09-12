Деси Добрева издаде голяма тайна за Слави
Какво признание направи певицата
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Какво признание направи певицата
Спиращ дъха концерт ще изнесе талантливата певица Деси Добрева
С какво се похвали певицата
Българският народ се нуждае да го водят учени авторитети като основателите на БАН в Румъния
Местните власти призоваха хората да потърсят укритие на безопасни места
В инициативата се включват родителски организации, обществени клубове и граждани
Нейното предаване имало вече нова визия
Не е приятно това увеличение, коментира актьорът
Блондинката ще бъде лице на предаването "Музика безкрай".
Новата й кулинарна книга съдържа 87 рецепти
Концертът е на 26 юли в летния театър
Мариус Куркински и Мими Николова са специалните гости на концерт, който гледаме по БНТ
„Ела“ е поредният проект на певицата с Явор Русинов
Шоуто започва на 25 февруари по Нова
Деси Добрева се присъединява към Дарина Павлова, Ники Илиев и Иво Сиромахов и става част от журито на "България търси талант". Журналистката Илиана Бе...
"Върнах се в България, защото така исках - осъществих мечтата си да уча в чужбина и вече пак ми се ще да съм тук". Това каза в студиото на bTV Деси До...
Бишкек. С песен на Деси Добрева и композитора Доно Цветков посрещнаха 2014 г в Киргизстан. Българската песен „Нощта на чудесата" беше включена в тазг...
"Мистерията Еньовден" се готви за революция в жанра
Закон за спонсорството ще налее пари в културата