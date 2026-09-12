Българин спечели сребро от световното по таекуондо
Денис Димитров е вицешампион за кадети в Ташкент
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Денис Димитров е вицешампион за кадети в Ташкент
Водещите български спринтрьори Ивет Лалова, Инна Ефтимова и Денис Димитров приключиха участието си на Европейското в зала в Прага на полуфиналите. Ив...
Мондвил. Водещата бългаска спринтьорка Ивет Лалова спечели първа победа в зала през сезона. Тя победи в бягането на 60 м от програмата на турнира в Мо...
Най-големият ни талант в спринта Денис Димитров спечели бягането на 60 м от турнира по лека атлетика в Истанбул. Той даде време от 6,76 сек. Друг наш...
Цюрих. Силното участие на българските атлети в първия ден от 22-ото европейско първенство на открито в Цюрих продължaва с класиране на полуфинала на 1...
Москва. Талантливият български спринтьор Денис Димитров дебютира на световното първенство за мъже и жени в Москва с 10,29 сек в сериите на 100 м. 20-г...
Москва. Българският ас на 100 м Денис Димитров ще започне участие на 14-ото световно първенство в 19,36 ч (бълг.вр). 20-годишният спринтьор е в четвъ...
София. "Тръгвам за Москва с желанието да си направя личен резултат", заяви днес на летище София дебютанта Денис Димитров. Той ще стартира на 14-ото св...
Риети. Младата звезда на българския спринт завърши подобаващо участието си на Европейското първенство до 20 г в Риети (Ит). Подкрепян лично от атлет №...
Риети. Европейският вицешампион на 100 м Денис Димитров продължи с отличното си представяне на шампионата на Стария континент до 20 г в Риети. 19-годи...
Риети. Новата звезда в спринта на българската атлетика Денис Димитров записа най-големия си успех, като спечели днес сребърния медал на 100 м от 22-от...
Видин. Скейт-площадка в крайдунавския парк получиха децата от Видин. Тя бе открита от заместник-кмета Добромир Дилов. Площадката е изградена от община...
Правец. Новата звезда на българския мъжки спринт Денис Димитров („Локомотив" Русе) покри днес и норматив на 200 м за Европейското първенство на старша...
Автомобил ще получи спринтьорът Денис Димитров, ако спечели титлата от Европейското първенство да юноши в Риети. Примамливата награда е обещана на тал...