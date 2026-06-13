Йотова със специален поздрав за Деня на Тракия. Ключови думи
Тракийските българи са мяра за достойнство и благородство, каза президентът
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Тракийските българи са мяра за достойнство и благородство, каза президентът
Отец Йордан от Старозагорска митрополия отслужи заупокойна молитва
Да бъдем пазители на непреходния патриотизъм, завещан от дедите, каза Галин Григоров
Представи книгата си "Душесловие на Историята"
Общоградското поклонение ще бъде пред монумента "Одринска епопея" в парк „Тракия“ и се организира от местното тракийско дружество „Одринска епопея“ с...
Акад. Георги Марков представя книгите си „Любомъдрие на историята”,„Българското крушение 1913” и „Душесловие на историята”
Трийсетметров гирлянд на славата ще поднесат старозагорци в Деня на Тракия в памет на героите от Одринската епопея през 1912 г. Празничното шествие на...