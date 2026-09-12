Байдън обяви какво чака тази нощ. Голямата новина
25 милиардери имат повече пари по сметките си отколкото Министерството на финансите
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25 милиардери имат повече пари по сметките си отколкото Министерството на финансите
Дофелтът по плащанията ще доведе до сериозни последици за икономиката
САЩ може да се окажат в дефолт, ако не бъде постигнато споразумение сред управляващите
Гратисният период за пропуснати плащания по външни облигации изтича
Според ливанския премиер Хасан Диаб корупцията е изяла държавата
Украйна постигна споразумение с кредиторите, поради което в страната няма да бъде обявен дефолт, съобщава БГНЕС. Това обяви премиерът Арсений Яценюк н...
Ню Йорк. Съдия Томас Гриеса отхвърли искането от страна на Аржентина да бъде сменен медиатора в дългогодишния спор между страната и международните кре...
Страната преустанови обслужването на външния си дълг Ню Йорк. Преговорите в Ню Йорк, насочени към предотвратяването на втори икономически дефолт на А...