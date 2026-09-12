Стефка Костадинова награди националните призьори за деца и младежи в риск
Състезанията преминаха под наслов „Спортът достъпен за всички деца“, част от наградите бяха осигурени от прочутия българки дизайнер и художник Владими...
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Състезанията преминаха под наслов „Спортът достъпен за всички деца“, част от наградите бяха осигурени от прочутия българки дизайнер и художник Владими...
Местната общност в Благоевград и Фондация „За Нашите Деца" изработиха механизъм за сътрудничество за осигуряване на подкрепа на деца в риск. Това бе у...
Обектът е на стойност близо 2,3 млн. лв. Пловдив. Първа копка на строежа на младежки център в парк "Отдих и култура" ще направят днес кметът на Пловд...
Русе. Сдружение „Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи" съвместно с Oбщина Русе и с изключителната подкрепа на Корпоративна...
Симитли. 2 300 килограма капачки предадоха в Симитли, част от глобалната инициатива Cap Project. Идеята е всеки да запази капачката от минералната вод...
София. През изминалата година е имало 104 535 обаждания на Националната телефонна линия за деца 116 111. Това е с 5 % (5 000 обаждания) повече от пре...
София. Домът за сираци "Петър Димитров" в Първомай е победителят в XXI национален шампионат за деца в риск. Той се проведе в столичната зала "Арена Ар...
София. Председателят на БОК Стефка Костадинова и треньор №1 по футбол на ХХ век Димитър Пенев наградиха призьорите на 21–ия национален шампионат за де...
Смолян. Малчуганите от детския хор на Младежкия православен център "Чисти сърца" към храма "Свети Висарион Смоленски" се прибраха от духовен лагер пре...
София. Сдружение „Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи" с изключителната подкрепа на Корпоративна търговска банка организир...
Благоевград. Спортен празник с участието на над 150 деца в риск от социални заведения от Западна България се проведе в петъчния ден в Благоевград. Дет...
Благоевград. Голям спортен празник с участието на над 200 деца в риск от социални заведения в цяла Западна България ще се проведе в Благоевград в петъ...
Уелс. 140 момичета и момчета от 18 приюта в Уелс са били жертви на сексуални посегателства Уелс в периода 1965-1992 година, пише „The Cuardian". Жертв...
Благоевград. В навечерието на един от най-светлите християнски празници - Великден, се проведе благотворителен великденски концерт. Събитието бе част...
Благоевград. Днес от 18.00 ч. в зала "Пейо Яворов" в Благоевград ще се проведе Благотворителен великденски концерт на студенти от Факултета по изкуств...
Велико Търново. Отчетът на Детска педагогическа стая във Великотърновска област показа, че са регистрирани 489 малолетни и непълнолетни за 2012 годин...
Благоевград. Дарителска кампания за подпомагане на деца в риск стартира в Благоевград. Благородната идея е на студенти и преподаватели от Югозападния...
Тотю Младенов представи социален проект да деца в риск