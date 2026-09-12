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ГДБОП и ДЕА в една сграда

ГДБОП и ДЕА в една сграда

Новата сграда на стойност 1,9 милиона щатски долара, в която ще се помещава Съвместното звено за борба с наркотиците между ГДБОП и ДЕА, ще допринесе з...

07 януари | 18:30
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