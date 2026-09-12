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РБ пак с ултиматуми към ГЕРБ

РБ пак с ултиматуми към ГЕРБ

Ако антикорупционният закон бъде отхвърлен отново, трябва да се отиде към предсрочни избори. Това обяви съпредседателят на ПГ на Реформаторския блок Н...

09 февруари | 14:59
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