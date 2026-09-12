Джейхан Ибрямов: Противниците да не се окажат съюзници!
В Хитлерова Германия партии са били забранени, а техните последователи гонени и изтезавани
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В Хитлерова Германия партии са били забранени, а техните последователи гонени и изтезавани
БСП са наш идеологически опонент, странно заяви шефът на ДБГ Димитър Делчев
"Отказваме да участваме в поредната братоубийствена битка между десни партии на предстоящите Европейски избори", аргументират решеението си от партият...
Председателят на ПП „Движение България на гражданите“ Димитър Делчев заяви, че движението е готово да започне кампания за евроизборите само, но предст...
Движение „България на гражданите" напуска властта, ако кандидатът за президент на Реформаторите Трайчо Трайков има лош резултат на изборите. Това заяв...
Понякога консенсусът изисква в името на общото някой да направи крачка назад, за да можем всички да направим няколко крачки напред. Така лидерът на ДБ...
ДБГ с ултиматум - плашат с оставки заради Гроздан Караджов Реформаторите отложиха решението за общия си кандидат-президент за 30 август. Официалният...
Пликовете с 6-те имена на кандидатите на РБ за президент на България ще бъдат отворени утре в 12 ч. Това обяви зам.-председателят на ДБГ Димитър Танев...
РБ оценява положително мандата на президента, колегите от РБ направиха катастрофа, голяма грешка и политически гаф. Това каза съпредседателят на ПГ на...
Това, което не успее да овладее, Радан Кънев започва да го цепи. Така обясни ситуацията с Реформаторския блок Димитър Делчев от Движение България на г...
Проф. Даниел Вълчев от "Движение България на гражданите" заяви в ефира на бТВ, че "антикорупципнният закон не е лош в сегашният си вид – в който беше...
В бюджета винаги ще бъдат намерени пари за реформи, но трябва да има воля те да бъдат извършени. Това заяви председателят на парламентарната комисия п...
Зам.-председателят на партия "Движение България на гражданите" Найден Зеленогорски е подходящ за единна кандидатура на Реформаторския блок за президен...
България на гражданите не иска Радан Кънев за президент, казват хората на Кунева Първокласниците няма да имат нови буквари през тази година. Въпреки,...
През април да се проведе инвестиционен форум в Перник, предложиха от местната структура на партия Движение България на гражданите. „От години в града...
Движение България на гражданите предложи решение на проблема с различните такси, които плащат гражданите за едни и същи държавни услуги. До 1 март 201...
От РБ сме против задължителното гласуване, казва зам.-председателят на ДБГ Димитър Танев - Поискахте публично извинение от ръководството на ДСБ за по...
Ако антикорупционният закон бъде отхвърлен отново, трябва да се отиде към предсрочни избори. Това обяви съпредседателят на ПГ на Реформаторския блок Н...
Искрено се надявам още днес, след заседанието на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок, което е насрочено за 16 часа, да има предложение, което д...
СДС ще има решаваща роля за издигането на кандидата на Реформаторски блок (РБ) за президент. Това стана ясно от думите на вицепремиера Меглена Кунева...