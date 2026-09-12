Давутоглу напусна Ердоган
Още трима политици са напуснали партията заедно с него
Следете всички новини, анализи и коментари за Давутоглу. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Още трима политици са напуснали партията заедно с него
Новоизбраният лидер на управляващата партия в Турция Бинали Йълдъръм изготви състава на 65-тото правителство на страната. Той проведе почти двучасова...
Турската управляваща Партия на справедливостта и развитието избра днес за свой председател Бинали Йълдъръм. Той е известен с това, че е близък съюзник...
Пред 6000 гости се омъжи най-малката дъщеря на турския президент Ердоган - Сюмейе. Нейната житейска половинка е Селчук Байрактар, син на бизнесмена Йо...
Президентската реформа трябва да бъде подложена на референдум възможно най-скоро. Това е заявил турският президент Реджеп Ердоган според вестник Daily...
Давутоглу няма да се кандидатира за нов мандат като лидер на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). АПФ съобщава, че това е обяви...
Европейският съюз ще похарчи 1 милиард евро това лято за проекти за подобряване на живота на сирийските бежанци. Това обяви председателят на Европейск...
Ако визовият режим не падне, късаме договора, заплаши премиерът Давутоглу Анкара предупреди ЕС, че ще прекрати изпълнението на споразумението по бежа...
До няколко месеца турският парламент ще получи за разглеждане проект на нова конституция. Това обяви премиерът на страната Ахмет Давутоглу, цитиран от...
Алексис Ципрас и Ахмет Давутоглу подариха цветя на жените журналисти по повод Международния ден на жената. Премиерите на двете държави разговаряха и д...
Защо беше свален Местан - това е работа на ДПС. Имам си достатъчно проблеми с моята партия, не мога да се меся. Това заяви премиерът Бойко Борисов в с...
Срещата между премиерите на Сърбия Александър Вучич, на Турция Ахмет Давутоглу и на Босна и Херцеговина Денис Звиздич бе отменена заради гъста мъгла....
Борисов доволен, че вече няма бежански натиск по границата Отношенията със София ще са приоритет за Анкара следващите 4 г., обеща гостът България е...
Анкара. Турският премиер Ахмет Давутоглу определи карикатурите на пророка Мохамед като сериозна провокация. Той смята, че свободата на словото не дава...
Пловдив. Външният министър на Турция огледа лично поломената с павета и камъни по време на протеста в Пловдив Джумая джамия. Ахмет Давутоглу видя счуп...
В 15 ч. представители на Атака ще протестират пред МС