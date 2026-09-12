Горанов: Данък вредни храни е под въпрос
Данъкът за вредни храни е под въпрос. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов в студиото на "Здравей, България" по Нова тв. И изтъкна, че е...
Следете всички новини, анализи и коментари за Данък Вредни Храни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Данъкът за вредни храни е под въпрос. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов в студиото на "Здравей, България" по Нова тв. И изтъкна, че е...
И аз обичам сланина, но докторът ми забранява. Това коментира пред БНТ премиерът Бойко Борисов по повод данъка за вредните храни. Аз много се радвам,...
Ако бъде въведен, ще се увеличат сивият сектор и контрабандата, ще се закрият работни места Мариана Кукушева е председател на Националния браншови съ...
Данък "вредни храни" може да доведе единствено до слагане на бандероли на храните, което е пълен абсурд. Това е акцизен данък, а акцизи се плащат за а...
Данък вредни храни скара здравния министър Петър Москов, бизнеса и синдикатите по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Бизне...