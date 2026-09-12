За последно: Даниел Георгиев окончателно напуска ГЕРБ
София. Депутатът от ГЕРБ Даниел Георгиев днес отново е подал в деловодството на НС заявление за напускане на парламентарната група, предаде БГНЕС. Ми...
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София. Депутатът от ГЕРБ Даниел Георгиев днес отново е подал в деловодството на НС заявление за напускане на парламентарната група, предаде БГНЕС. Ми...
София. Ръководството на ГЕРБ публично призова Даниел Георгиев да напусне Народното събрание. Изпълнителната комисия на партията днес взе решение да го...
София. Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ реши да изключи Даниел Георгиев от партията, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. "ИК призовава Георгиев да напу...
Където и да кацне Малката Тухла, носи само срам До редакционното приключване на броя на "Стандарт" и изпращането му в печатницата снощи депутатът Дан...
София. „Членувам в политическа партия ГЕРБ". Това заяви пред Нова тв Даниел Георгиев, който първо поиска да напусне парламентарната група на ГЕРБ, сле...
Оставам до Борисов, каза депутатът от концерт на ББЦ
ГЕРБ вече не е партия, това е СИК, възкликна лидерът на ББЦ Завръщането на Даниел Георгиев обратно в ГЕРБ, само ден след като напусна парламентарната...
София. Депутатът от ГЕРБ Даниел Георгиев е оттеглил заявлението си за напускане на парламентарната група на партията. Това съобщи "Преса". Стандарт Н...
София. "Нека да изчакаме официалните факти и позиции по случая, защото във вчерашния ден имаше доста разнопосочна информация. Очаквам председателят...
Подадох заявлението си лично, заяви Даниел Георгиев
Пловдив. Даниел Георгиев бе отстранен от Локомотив Пловдив, информираха от клуба. Решението бе взето от спортно-техническия щаб на клуба, след като се...