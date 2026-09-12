Всичко за Даниел Георгиев

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Изгубен между партиите

Изгубен между партиите

Където и да кацне Малката Тухла, носи само срам До редакционното приключване на броя на "Стандарт" и изпращането му в печатницата снощи депутатът Дан...

22 май | 5:55
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