Всичко за Даниел Александров

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Обраха първия ни медалист

Обраха първия ни медалист

Председателят на БОК Стефка Костадинова поздрави Даниел в зала "Хайдар Алиев". Тя го разцелува и му благодари, че се е борил на максимума на силите си...

14 юни | 19:20
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