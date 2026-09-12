ДАЕШ приветства убийството на Солеймани
В изявление те описват смъртта на генерала като акт на божествена намеса
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В изявление те описват смъртта на генерала като акт на божествена намеса
Терористичната мрежа на "Ислямска държава" (ИД) е планирала след атентатите в Париж през ноември м.г. да извърши и други в още няколко европейски държ...
В албанската столица Тирана задържаха македонски гражданин, който се е сражавал на страната на "Ислямска държава". Срещу него има издадена международн...
Поне 20 души са били арестувани в южна Турция по подозрение в съпричастност с терористичната групировка „Ислямска държава". Това съобщи агенция „Доган...
86-годишният отец Жак Амел на една от последните му проповеди
Групировката „Ислямска държава" пое отговорност за мощна бомбена атака в Сирия. Взривът е отнел живота на най-малко 44 души в населения с кюрди сири...
Франция ще окаже подкрепа на Ирак в борбата срещу близкоизточната радикална групировка „Ислямска държава" чрез доставки на оръжия, предава AFP. Прези...
Близо 1 000 полицаи са охранявали поклонението по време на взривовете в Бангладеш Предполагаеми ислямисти проведоха нова смъртоносна атака в Бангладе...
Полицията в Малайзия е убедена, че страната вече е станала жертва на първото нападение на ДАЕШ. Миналата седмица взрив в бар рани осем души - именно т...
В полицейски доклад се казва, точно град Бингьол е дал на терористите значителен брой нови членове, агитирани на пикници Терористите от ДАЕШ или т.н...
Мъжът, който уби двама души край Париж, е заснел самата атака и я предавал чрез мобилния си на живо във Фейсбук. Това съобщава Асошиейтед прес, цитира...
Двойно убийство, за което "Ислямска държава" по-късно по отговорност, бе извършено в предградие на Париж късно в понеделник вечер. Мъж уби полицейски...
Стрелецът от Орландо закупил легално оръжието за нападението в клуб "Pulse" Президентът на САЩ Барак Обама ще проведе в понеделник среща с ръководств...
Външният министър Даниел Митов се срещна с колегата си от Германия Франк-Валтер Щайнмайер. Срещата се проведе в рамките на официалната визита на ми...
"Имами в България подпомагат трафика на ДАЕШ през страната ни и проповядват джихад", обяви бившият премиер и председател на "Център за анализи и управ...
Терористичната организация "Ислямска държава" пое отговорност за извършените днес в Брюксел терористични актове, предаде ТАСС, като се позова на египе...
Американски самолетоносач „Хари Труман" трябва да пристигне в Персийския залив около Коледа. Той премина през Суецкия канал и се насочи към Персийския...