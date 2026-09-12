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Америка удря ДАЕШ по Коледа

Америка удря ДАЕШ по Коледа

Американски самолетоносач „Хари Труман" трябва да пристигне в Персийския залив около Коледа. Той премина през Суецкия канал и се насочи към Персийския...

16 декември | 10:21
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