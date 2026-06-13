Община Стара Загора отново бе част от кампанията “Да изчистим България заедно”
Три бяха локациите, избрани от администрацията в съботния ден
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Три бяха локациите, избрани от администрацията в съботния ден
Негово Високопреосвещенство Западно - и Средноевропейски митрополит Антоний ще се включи в кампанията на bТВ „Да изчистим България заедно" на 4 юни. Т...
Кралев чисти Панчаревското езеро Днес почистваме местата за отдих и спорт в цялата страна. Инициативата в международния ден на спорта е част от глоба...