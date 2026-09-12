Д-р Ненков: Служебното правителство да въведе задължителна ваксина
Чудя се защо хората вярват на врачки, лекуват се по интернет, вместо да отидат на лекар
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Чудя се защо хората вярват на врачки, лекуват се по интернет, вместо да отидат на лекар
Да не кажел някой нещо за партията
Печалбарството на болниците и възприемането на пациента като торба с пари трябва да спре. Здравните заведения не трябва да функционират като търговски...