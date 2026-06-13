Наглост! Убиец на дете се кандидатира за депутат
Това е панагюрският бизнесмен Цветан Пъков
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Това е панагюрският бизнесмен Цветан Пъков
Бизнесменът Цветан Пъков се призна за виновен, но не се извини Пазарджишкият окръжен съд осъди на 4 години затвор 44-годишния бизнесмен Цветан Пъков,...
Прокуратурата опроверга информацията, че е искала ексхумация на тялото на 6-годишния Петьо, загинал в катастрофа на 14.04 т.г. при предизвикано от Цве...
Прокуратурата иска ексхумация на тялото на 8-годишния Петьо от Панагюрище. Детето загина на пътя, пометено от джипа на бизнесмена Цветан Пъков, докато...
Когато Цветан Пъков е прегазил 6-годишния Петьо, до него в колата е имало и друг човек, негов работник. Пъков е щял да избяга, ако случайни хора не са...
Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на Цветан Пъков срещу наложената му от магистратите в Пазарджик мярка за неотклонение „задържане под с...
Жители на Панагюрище излизат днес на протест заради прегазения 6-годишен Петьо, който стана жертва на каращия с висока скорост Пламен Пъков. Протестът...
МВР разследва имало ли е полицейски чадър над Пъков Цветан остава в ареста, баща му го уличи за стари катастрофи Имало ли е чадър над убиеца на 6-го...
Бизнесменът Цветан Пъков, който удари с висока скорост детето 6-годишния Петьо и го уби, е имал още поне две тежки катастрофи, причинени от него, казв...
Панагюрище въстана срещу джигита с 20 акта, два протеста в града за ден "Всеки ден убиецът Цветан Пъков и бащата на прегазения Петьо, Петър Гевечанов...
Окръжната прокуратура в Пазарджик привлече като обвиняем Цветан Пъков за причиняване на смърт по непредпазливост на 6 - годишния Петьо Гевечанов. Спо...
Прокуратурата привлече Пъков като обвиняем 44-годишният бизнесмен Цветан Пъков е шофьорът, прегазил с "Ауди"-то си 6-годишния Петьо в Панагюрище. Със...