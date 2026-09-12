Всичко за Цигара

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Първата цигара - на 14 години

Първата цигара - на 14 години

Всеки трети пали до половин час след събуждане Всеки трети пушач у нас е заклет фен на тютюна Още на 14 години българинът посяга към цигарите. 46,9%...

04 ноември | 21:10
0 коментара
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Цигара подпали къща

Цигара подпали къща

Козлодуй. Цигара подпали къща в Козлодуй, но пушачът успя да се спаси. Огънят лумнал към 3,30 часа в нощта срещу неделя и въпреки намесата на огнебор...

08 декември | 14:44
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Болен се запали с цигара

Болен се запали с цигара

Враца. Инвалид от врачанското село Крушовица се запали с цигара. Самотно живеещият Георги Е. е получил тежки изгаряния и животът му е в опасност. Мал...

12 октомври | 13:42
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