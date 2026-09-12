Нова детска жестокост! Ученик рита по-малък от него за една цигара
Възмущение у родителите буди фактът, че нападателят не е отстранен от учебни занятия
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Възмущение у родителите буди фактът, че нападателят не е отстранен от учебни занятия
Какво е откраднал той
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Сега, когато и заплати няма, малко в повече ми идва, каза министърът
Пловдивчанин глобен за нарушаване на карантината
Евакуираха всички съседи
Незагасена цигара предизвика пожар и причини смъртта на възрастна жена в гоцеделчевското село Мусомища. Трагичният инцидент е станал през нощта срещу...
Всеки трети пали до половин час след събуждане Всеки трети пушач у нас е заклет фен на тютюна Още на 14 години българинът посяга към цигарите. 46,9%...
Бясна жена подпалила колата на непознат мъж, който отказал да й даде цигара. Драмата се развила в Израел на бензиностанция, на която охранителната кам...
София. Мъж е пострадал при пожар на ул. "Цар Асен" в центъра на София, информираха от пресцентъра на МВР за Фокус. Около 10.00 часа е подаден сигнал...
Благоевград. Пенсионер от мината в село Брежани издъхна в съня си при пожар в жилището му. Трагичният инцидент е станал в събота вечерта. Служители н...
Дебатът за марихуана е от най-лесните начини да проверим доколко човек изповядва либерални или консервативни ценности. Медицински лица възхваляват пол...
Козлодуй. Цигара подпали къща в Козлодуй, но пушачът успя да се спаси. Огънят лумнал към 3,30 часа в нощта срещу неделя и въпреки намесата на огнебор...
Враца. Инвалид от врачанското село Крушовица се запали с цигара. Самотно живеещият Георги Е. е получил тежки изгаряния и животът му е в опасност. Мал...
Кърджали. 60-годишен мъж е намерен мъртъв в жилището си в кв."Прилепци" в Кърджали. След подадения сигнал дежурна оперативна група от РУП-Кърджали е...