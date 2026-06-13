Защо няма улица на името на Чирков?
Защото столичните общинари предпочитат Джовани Горини
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Защото столичните общинари предпочитат Джовани Горини
Кардиохирургът почина на 24 ноември на 82-годишна възраст
Човекът-светило в кардиохирургията издъхнал в съня си
Няма българин, който да не знае за великия лекар, заяви премиерът
Идеята е на прочутия хирург проф. Александър Чирков
Проф. Александър Чирков ще строи болница за активно лечение по кардиология и белодробни заболявания във Варна. Идеята е от 6 години и ще се осъществи...