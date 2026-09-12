Тревожна статистика. Всеки втори не ползва четка за зъби!
Световни данни сочат, че едва 3,5 милиарда души в световен мащаб използват средството за почистване на устната кухина
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Световни данни сочат, че едва 3,5 милиарда души в световен мащаб използват средството за почистване на устната кухина
След като пациентът е изкарал заразно заболяване, четката за зъби да отиде на боклука
Не сливите или картофите, а четките и метлите са най-търсения за експорт селскостопански продукт от Сърбия, пише ТАСС. Сърбия е четвърти в света износ...
Художниците аматьори понякога редят най-вълнуващите картини. Тези дни стана ясно, че екшън менът Силвестър Сталоун, който снима у нас "Непобедимите 3"...