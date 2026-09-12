Тризначка роди четиризнаци, има и близнаци
Кайла Глайнс от Солт Лейк Сити е родила четиризнаци, а преди това и близнаци, тя самата е тризначка
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Кайла Глайнс от Солт Лейк Сити е родила четиризнаци, а преди това и близнаци, тя самата е тризначка
65-годишна германка роди четиризнаци, информира RTL. Жената е учителка от Берлин. Анегрет Раунинг е дала живот на три момчета и едно момиче. Ражданет...
Варна. По време на голямата гръмотевична буря и порой в четвъртък се родиха четиризначета за първи път от години насам в АГ болницата във Варна. Бебет...
Русе. Таткото на русенските четиризнаците Ерхан Ахмедов получи вчера ключовете за общински двустаен апартамент в квартал "Чародейка". Настанителната...
Двамата родители чакат такъв щастлив момент 7 години
Д-р Георги Хубчев изроди и детето на 62-годишната Красимира
Благата вест, че в Русе са се родили четиризнаци развълнува цяла България. А в крайдунавския град, разбира се, е тема номер 1. Всеки се чуди и мае дал...
31-годишната Севдие Ахмедова стана майка на четиризнаци. Това е първото раждане за жената, която роди две момчета и две момичета. Децата се появиха на...