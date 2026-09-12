Всичко за Четиризнаци

Следете всички новини, анализи и коментари за Четиризнаци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Свят Моят град
Русенка роди четиризнаци

Русенка роди четиризнаци

31-годишната Севдие Ахмедова стана майка на четиризнаци. Това е първото раждане за жената, която роди две момчета и две момичета. Децата се появиха на...

10 септември | 20:45
0 коментара
23729