Зелен проект преобразява една община
Тези системи ще намалят значително годишното потребление на първична енергия, осигурявайки по-чиста и евтина енергия
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Тези системи ще намалят значително годишното потребление на първична енергия, осигурявайки по-чиста и евтина енергия
Легендата за великана събира туристи от цялата страна
Отмъщават си за празни зали и напуснали ги депутати
Намира се в село Житница
Който иска да бъде независим, трябва най-малкото да носи своята отговорност, каза лидерът на Движението
Спрямо всеки от тях е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 1000 лева
Сред тях е и синът на кандидата за кмет на Черноочене Ниязи Раиф
Счупени са стъклата на кметствата в три села в общината
След първите две хайки за сезона ловците от с. Комунига имат в актива си 7 отстреляни глигана
Проектът на община Черноочене е с продължителност 15 месеца
За модернизиране на учебна база, рехабилитация на улици и нови паркове в Чернооченско ще бъдат вложени над 2 млн. лв.
Нурай Хасан намерил мотивация да отделя от личното си време, за да помага при възникнали бедствия, пожари и аварии в района.
В момента в област Кърджали няма огнища на нодуларен дерматит. От няколко дни е започната ваксинацията срещу заболяването по едрите преживни ж...
В община Черноочене стартира нов социален проект „Социални услуги за независим живот". Той ще предложи устойчив модел за осигуряване на независим живо...
В края на януари в Кърджалийско се състояха две изнесени приемни на земеделски експерти за директните плащания през 2016. Срещите бяха в Черноочене и...
Кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Социални услуги за независим живот". Проектът е по...
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман инспектира дейностите по благоустрояването, частичните ремонти и асфалтирането на уличната мрежа на най-големи...
Дошъл е моментът ГЕРБ да стъпи по-сериозно в Кърджалийско. Необходимо е да имаме по-голяма представителност, за да има и тук видими резултати. Днес съ...
5 000 куб. м. повече широколистни дърва за огрев предвиди ДГС "Женда" за 2015 г., съобщи директорът на стопанството инж. Николай Янчев. Общо в двете...
Община Черноочене се погрижи и тази година социално слаби домакинства от района да получат месо за празника Курбан Байрам. В деня-Арифе се състоя рит...