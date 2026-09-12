Петък 13-ти - черен петък или просто суеверие?
Родните звезди не се страхуват от съдбоносната дата Фатален ли е петък 13-и, или е просто поредната дата от календара? Страхът от прословутото число...
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Родните звезди не се страхуват от съдбоносната дата Фатален ли е петък 13-и, или е просто поредната дата от календара? Страхът от прословутото число...
Фатален петък 13-и за втори път тази година. Внимавайте черна котка да не ви мине път, върнете се с една крачка назад, ако това стане. Много хора се с...
Мислете позитивно в петък 13-и, съветват нумеролозите