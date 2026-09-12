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Черна борса за Слави

Черна борса за Слави

Билетите стигнаха до 500 лева Първият голям концерт на Слави Трифонов и "Ку-Ку бенд" от пет години насам предизвика небивал интерес. Дотолкова, че тр...

12 февруари | 19:40
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