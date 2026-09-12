Искат 110 лв. на черно за "Марибор"
Феновете на "Левски", които не успяха да се сдобият и вчера с билети за мача с "Марибор" утре, ще трябва да се бръкнат здраво в джобовете. Тарикати за...
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Феновете на "Левски", които не успяха да се сдобият и вчера с билети за мача с "Марибор" утре, ще трябва да се бръкнат здраво в джобовете. Тарикати за...
Билетите стигнаха до 500 лева Първият голям концерт на Слави Трифонов и "Ку-Ку бенд" от пет години насам предизвика небивал интерес. Дотолкова, че тр...
София. В истерия се превърна продажбата на билети преди мача между "Лудогорец" и "Ливърпул" и Шампионската лига, видя "Стандарт". Сблъсъкът за оставан...
"Лудогорец" наводни и сайтовете за безплатни обяви у нас. Именно в тях е пълно с предложения за пакетни билети за сблъсъците на разградчани с "Базел"...
Примката около Сеп Блатер и фамилията му се затяга. Обвиненията на палача на Батето - Андрю Дженкинс, за мръсните игри на ФИФА се оправдаха. Бразилска...
Рио де Жанейро. Беше идентифициран представител на ФИФА, който е работел съвместно с престъпна групировка за продажба на хиляди билети на черно по вре...
Заляха улиците на Бразилия с фланелки по 3 евро Акцията на бразилската полиция срещу черната борса и незаконната търговия с атрибути за феновете се о...
Клубът чества скромно рожден ден на 9 май