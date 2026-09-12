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Янева не се яви във ВСС

Янева не се яви във ВСС

Скандалната съдийка Владимира Янева не се яви на очната ставка във Висшия съдебен съвет (ВСС). Антон Станков, който я представлява заяви, че трябва да...

07 декември | 12:45
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