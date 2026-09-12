Ченалова обжалва уволнението си пред ВАС
Бившата съдийка в Софийски градски съд Румяна Ченалова е подала жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу решението за уволнението си. Висш...
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Бившата съдийка в Софийски градски съд Румяна Ченалова е подала жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу решението за уволнението си. Висш...
Главният прокурор Сотир Цацаров се яви вчера на заседанието на Етичната комисия към Висшия съдебен съвет, за да бъде изслушан във връзка със записите...
Скандалната съдийка Владимира Янева не се яви на очната ставка във Висшия съдебен съвет (ВСС). Антон Станков, който я представлява заяви, че трябва да...
Мъжът, чийто глас се чува в записите на разговори за „опраскването" между двете съдийки Владимира Янева и Румяна Ченалова е обект на търсене от страна...
Етичната комисия на ВСС отново ще извика за изслушване двете съдийки Румяна Ченалова и Владимира Янева заради скандалните им записи, станали известни...
За пореден път майката на единия от убитите пред дискотека "Соло" в центъра на София пожела съдийката Румяна Ченалова да влезе в затвора. Радмила Въжа...
Скандалната съдийка Румяна Ченалова е привлечена в качеството си на обвиняема по длъжностно престъпление по случая „Соло", съобщиха от пресцентъра на...
Съдийките Румяна Ченалова и Владимира Янева са извикани пред Етичната комисия на Висшия съдебен съвет. Причината - изтеклите разговори между тях, в ко...
"Искрено се надявам проверката на ВСС, която касае СГС, да даде своите резултати. Защото ако няма отговорност за хората, които не са си вършели задълж...
Шест тома допълнителни материали, отнасящи се за служебната дейност на съдия Румяна Ченалова, са изпратени от ВСС на главния прокурор Сотир Цацаров....
"Нищо не искам, искам само да я видя на банката в съда с белезници". С тези думи семейството на младия хокеист Кирил Въжаров, убит в дискотека „Соло",...
Седем съдии от Наказателното отделение на Софийския градски съд (СГС) са отказали да гледат делото за вземане постоянна мярка за неотклонение на колег...
Според брат й се е явила пред разследващите с адвокат Съдия Румяна Ченалова вече е в килиите на ареста на Национална следствена служба на бул. "Г. М....
Съдия Румяна Ченалова е обявена за общодържавно издирване, съобщиха от пресслужбата на прокуратурата. Това се случва след като са били отправени запит...
София. Ново дисциплинарно производство срещу съдия Румяна Ченалова бе образувано от Висшия съдебен съвет (ВСС) днес. Последното заведено производство...
София. Висшият съдебен съвет (ВСС) ще разгледа предложението на министъра Христо Иванов за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Румяна...
София. Делото „Октопод" ще започне отначало с нов съдия след като вчера Румяна Ченалова бе отстранена. Това заяви председателят на Етичната комисия къ...